Parlamento Ue: oggi e domani sessione plenaria Bruxelles. Tra i temi ingerenza straniera , manipolazione dell’informazione e sostegno all’Ucraina

Al via la sessione plenaria di due giorni, oggi e domani, 1° giugno, del Parlamento europeo a Bruxelles. “Come proteggere le elezioni europee del 2024 contro l’ingerenza straniera e la manipolazione dell’informazione” sarà uno dei temi al centro della sessione. È quanto emerge da un briefing del Parlamento europeo con la stampa in vista della sessione. In particolare, l’Eurocamera esaminerà le raccomandazioni e un rapporto della commissione parlamentare contro le ingerenze straniere Inge2. Gli eurodeputati discuteranno, poi, di “come facilitare la produzione di munizioni in Europa” per sostenere l’Ucraina. Si discuterà dell’introduzione di nuove regole per la riduzione dell’impatto ambientale e sui diritti umani delle imprese. Inoltre, gli europarlamentari esamineranno la situazione dei diritti fondamentali e dello stato di diritto in Ungheria e discuteranno sulle misure contro le molestie sessuali. La presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, interverrà all’apertura della sessione. La Georgia ha inviato una domanda di adesione all’Ue lo scorso anno ed è ancora in attesa di ottenere lo status di Paese candidato all’Ue. La presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, interverrà, aprendo la sessione, sulla legge Lgbtq+ in Uganda particolarmente critica e sulle inondazioni che hanno colpito l’Italia.