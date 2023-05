Sinodo: Belluno-Feltre, stasera nel santuario Maria Immacolata al Nevegal preghiera in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria

Oggi, mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, sarà il santuario Maria Immacolata al Nevegal ad ospitare, nella diocesi di Belluno-Feltre, il momento di preghiera mariano in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi come suggerito dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.

“In comunione con tutta la Chiesa, la nostra diocesi – si legge in una nota – si unisce alla preghiera del rosario, che l’Unitalsi ha già programmato nel santuario Maria Immacolata al Nevegal, alle 20.30 di mercoledì 31 maggio. Questo momento comprenderà anche la preghiera per il Sinodo, predisposta dalla Segreteria generale”. Il vescovo Renato Marangoni “invita tutti a partecipare, in modo particolare l’équipe sinodale diocesana e quanti hanno in qualunque modo contribuito al cammino sinodale nella nostra diocesi”, conclude la nota.