Maternità surrogata: Network Sui Tetti, “con approvazione ddl sul reato universale si copre una falla”

“Siamo soddisfatti che la Commissione Giustizia della Camera abbia licenziato oggi la pdl per rendere reato universale la maternità surrogata, già punita sul suolo italiano dalla legge 40, e che il plenum di Montecitorio intenda esaminare tale proposta il 19 giugno prossimo”. Lo riferisce una nota del network associativo “Ditelo sui tetti”. “Così, si copre finalmente una pericolosa falla dell’ordinamento, dalla quale stavano entrando nuovamente i virus della mercificazione della donna e dei bimbi e con essi pericolose esalazioni di nuove forme di schiavitù”. “Un passo decisivo – osserva Domenico Menorello, per il forum di circa cento associazioni – verso la fine di pratiche che favorivano il mercato dell’umano e della procreazione, sfruttando situazioni di povertà, in spregio della dignità delle persone più deboli: estendendo anche all’estero il reato di maternità surrogata si procede nella giusta direzione del rispetto per la vita e della tutela di tutte quelle donne ‘costrette’ alla surrogata per condizioni socioeconomiche e culturali disagiate”.