Diocesi: Fano, domani la comunità di Pergola festeggerà San Secondo martire

Giovedì 1° giugno la comunità di Pergola festeggerà il santo patrono, San Secondo martire (III secolo – Victimula, 286 o 302), patrono della città e della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Il programma della giornata prevede alle ore 8 la celebrazione eucaristica nella concattedrale, alle ore 20.30 la santa messa sempre nella concattedrale e, a seguire, la processione per le vie della città (via don Minzoni, via Giannini, Corso Matteotti) presiedute da mons. Armando Trasarti, amministratore apostolico della diocesi. Gli abitanti delle vie in cui passa la processione sono invitati ad addobbare le loro case in segno di festa, come è stato nell’antica tradizione. La festa del santo patrono sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare mons. Trasarti per i suoi anni di ministero episcopale in diocesi.