Nuoto: Csi, il 19° Campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro fino al 4 giugno

(foto Csi)

È in programma da oggi fino al 4 giugno nella piscina del Bella Italia Village a Lignano Sabbiadoro, il 19° Campionato nazionale Csi di nuoto che vede impegnati in vasca sulle varie distanze nei 4 stili, oltre 1400 finalisti di 69 società sportive, provenienti da 27 Comitati territoriali, in rappresentanza di 10 Regioni italiane. In acqua atleti dalla categoria Esordienti, con la più piccola che non ha ancora 7 anni, fino alla categoria Master, che vedrà impegnato il nuotatore più adulto di 65 anni. Il calendario delle gare inizia il 1° giugno con i 100 metri dorso e i 50 farfalla, che decreteranno i vincitori nelle finali del pomeriggio, quando si vedranno anche le prime prove nei 50 stile libero. Venerdì 2 giugno giornata di stile libero con le finali dei 50 e le prime vasche dei 200, affiancato dai 50 metri rana, che vedranno le batterie di qualificazione al mattino e le finali nel pomeriggio, quando gareggeranno anche i 100 farfalla ed i 100 rana. Sabato 3 giugno ultimo giorno di gare individuali con i 100 rana la mattina ed i 100 stile libero e 50 dorso nel pomeriggio, quando si svolgeranno anche le finali dei 200 metri misti. Domenica 4 giugno in vasca le staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista.