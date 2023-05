Ricerca scientifica: Mattarella, “essenziale per un futuro più equo e sostenibile. Promuoverne la centralità e investire su giovani dotati di talento e idee”

“La ricerca scientifica, con la crisi pandemica degli ultimi anni, ha confermato il suo ruolo essenziale nel realizzare un futuro più equo e sostenibile in ogni settore della nostra vita. Promuoverne la centralità e investire su giovani dotati di talento e idee, fornendo loro i mezzi per esprimere progettualità innovative, appare fondamentale”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi, in occasione della cerimonia di premiazione dei ricercatori e dei vincitori del “Fondazione Umberto Veronesi Award”.

“Auguro alla Fondazione Veronesi di continuare a fornire il proprio contributo al progresso scientifico e ai giovani ricercatori premiati ogni soddisfazione professionale”, l’auspicio espresso dal capo dello Stato, convinto che “la comunità intera potrà beneficiare dei vostri successi”.