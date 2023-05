Diocesi: Caritas Piacenza-Bobbio, domani un incontro degli ex obiettori di coscienza

“Se vuoi la pace costruisci la pace”. La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, con il patrocinio della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organizza per il 1° giugno, alle ore 18.30, un incontro degli ex obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi del Servizio civile che hanno svolto il loro servizio presso la Caritas diocesana.

“L’iniziativa vuole portare l’attenzione su un tema chiave per il futuro della nostra comunità come quello della pace”, spiega una nota.