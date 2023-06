Diocesi: Ferrara, le iniziative per la “Notte dei santuari”

Anche la diocesi di Ferrara celebrerà “La Notte dei santuari”, promossa dall’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana. L’evento si terrà il 1° giugno in vari santuari e nel nuovo santuario diocesano del Cuore Immacolato di Maria (Sacra Famiglia). Sarà l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, a guidare la preghiera e a compiere il solenne atto di affidamento alla Vergine Maria del cammino sinodale e, specialmente, dei lavori della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. La processione in onore della Madonna avrà luogo dalle 20.30 alle 22.30 di giovedì 1° giugno. Ritrovo con partenza dal piazzale della chiesa Sacra Famiglia in via Bologna, 148. Il corteo, accompagnato dalla comunità e dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” Banda di Cona, arriverà nella chiesa della Sacra Famiglia.