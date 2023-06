Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi dialogherà su “Tutto chiede salvezza” nella chiesa di Padulle

Domani, giovedì 1° giugno, alle 21, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Padulle (via della Pace, 9), l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, dialogherà con lo scrittore Daniele Mencarelli su “Tutto chiede salvezza” nell’ambito della XVI edizione della “Sagra del campanile” patrocinata anche dal Comune di Sala Bolognese.

Alle 18.30 alla Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie” (via Gigli, 25) della parrocchia di San Severino, l’arcivescovo celebrerà la messa per gli ospiti e il personale della struttura.