Festa della Repubblica: Roma, il presidente della Fish al ricevimento al Quirinale. Falabella, “un importante segnale di rispetto per tutte le persone con disabilità”

Venerdì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. Per quell’occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato anche dei rappresentanti del movimento delle persone con disabilità. Alla visita, nel pomeriggio, ai giardini del Quirinale saranno presenti anche alcuni delegati Fish con i propri familiari, un ulteriore momento di vicinanza della massima istituzione del nostro Paese alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

In particolare Mattarella ha invitato il presidente Vincenzo Falabella, in rappresentanza di Fish, a prendere parte al ricevimento che avrà luogo giovedì 1° giugno, alle 19, al Palazzo del Quirinale.

“La Repubblica è di tutti i cittadini. Anche delle persone con disabilità. Questo invito del presidente Mattarella è per noi un importante segnale di rispetto del mondo che rappresentiamo e di tutte le persone con disabilità”, commenta Vincenzo Falabella.