Sinodo: Verona, oggi nella parrocchia di Sommacampagna preghiera mariana con mons. Pompili in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria

Oggi, mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, sarà la parrocchia di Sommacampagna ad ospitare il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, per la conclusione del mese di maggio. Alle 20.30 il presule presiederà il santo rosario quale momento di preghiera mariano in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi come suggerito dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.

“Ma tutte le parrocchie, i santuari e le comunità ecclesiali della diocesi di Verona, in particolare quelli legati al culto mariano” – si legge in una nota – sono invitati domani a predisporre la celebrazione di un momento di preghiera mariano con “lo scopo di sensibilizzare il popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale e di porre sotto la speciale protezione della Madonna tutto il processo sinodale della Chiesa, in specie i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi”.