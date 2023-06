Migranti: da inizio anno sbarcate 49.693 persone sulle nostre coste. Quasi 117mila stranieri accolti in tutta Italia

Sono finora 49.693 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 19.481 mentre nel 2021 furono 14.692. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Nella giornata di ieri sono state 914 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 7.492 il totale delle persone arrivate via mare in Italia da inizio mese. L’anno scorso, in tutto maggio, furono 8.720, mentre nel 2021 furono 5.679.

Dei quasi 49.700 migranti sbarcati in Italia nel 2023, 7.380 sono di nazionalità ivoriana (15%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Guinea (5.996, 12%), Egitto (5.478, 11%), Pakistan (4.630, 9%), Bangladesh (4.628, 9%), Tunisia (3.432, 7%), Siria (2.752, 6%), Burkina Faso (2.015, 4%), Camerun (1.959, 4%), Mali (1.466, 3%) a cui si aggiungono 9.957 persone (20%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati parlano di 116.834 persone su tutto il territorio nazionale di cui 790 negli hot spot (594 in Sicilia e 196 in Puglia), 81.034 nei centri di accoglienza e 35.223 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (12%, in totale 14.076 persone), seguita da Emilia Romagna (10%), Lazio e Piemonte (9%) e Sicilia (8%).