America Latina: oggi a Guadalupe e in tutto il Continente preghiera di affidamento a Maria del prossimo Sinodo dei vescovi

Oggi, 31 maggio, in coincidenza con la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria e la conclusione del mese mariano, la Chiesa dell’America Latina e dei Caraibi affiderà alla Vergine Maria la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, rispondendo, così, positivamente all’invito giunto dal Vaticano, tramite il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo.

Per quanto riguarda le adesioni delle singole Conferenze episcopali, in Messico si celebreranno, nella basilica di Nostra Signora di Guadalupe, una messa alle 9 (ora locale) e un rosario alle 17, per mettere nelle mani della “Signora del Tepeyac” questo evento ecclesiale. Tutti potranno partecipare alla trasmissione attraverso le reti sociali del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi (Celam), della Conferenza episcopale messicana (Cem) e dell’Assemblea ecclesiale.

Dall’America Centrale, la Chiesa della Costa Rica ha aderito all’iniziativa. La Conferenza episcopale celebrerà l’eucaristia e il rosario dalle 17.30 (ora locale) nella basilica di Nostra Signora degli Angeli, a Cartago. In El Salvador, dalle ore 10, la preghiera mariana si svolgerà nella cattedrale di Nostra Signora della Pace, a San Miguel, mentre il Nicaragua, alla stessa ora, pregherà sotto la protezione dell’Immacolata Concezione nella cattedrale di Managua, nel corso della cerimonia che sarà presieduta dal card. Leopoldo Brenes.

L’episcopato colombiano, accogliendo l’invito, propone che questa preghiera si svolga in tutte le comunità parrocchiali, case religiose, seminari, movimenti e in tutte le istituzioni ecclesiali. A tal fine, il Dipartimento di liturgia della Conferenza episcopale ha preparato un sussidio celebrativo che comprende una guida per la celebrazione della messa e uno schema per la recita del rosario. La Conferenza episcopale argentina ha invitato a porre il processo sinodale della Chiesa sotto la protezione della Vergine Maria, chiedendo la sua intercessione nelle liturgie del 31 maggio, soprattutto nei santuari mariani, affinché il popolo di Dio accompagni con la preghiera il processo sinodale.