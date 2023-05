Diocesi: Bolzano-Bressanone, venerdì 2 giugno la “Lunga notte delle chiese 2023”

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Anche l’edizione 2023 della “Lunga notte delle chiese” si distingue per tantissime proposte diversificate: oltre 120 iniziative gratuite in tutto l’Alto Adige, dalle 17 alle 22 di venerdì 2 giugno, distribuite in circa 70 tra chiese, cappelle e luoghi sacri. Lo riferisce una nota diffusa oggi dalla diocesi di Bolzano-Bressanone.

Per la singolare “Notte bianca dei luoghi di culto” le parrocchie hanno lavorato, in collaborazione con l’Ufficio pastorale diocesano e lo specifico gruppo di lavoro del Servizio giovani, a un programma di offerte per tutti i gusti: concerti di bande e corali, visite guidate, escursioni, giochi per bambini, danza, conferenze e letture pubbliche, apertura di spazi della chiesa altrimenti non accessibili come cripte e campanili, benedizione di biciclette, prove alla tastiera dell‘organo.

Un’attrazione della Lunga notte di quest’anno sono le cappelle private dei masi di montagna, documentate dall’Associazione delle coltivatrici sudtirolesi: 19 di questi particolari gioielli rurali sono aperti al pubblico venerdì 2 giugno.

Come dalla prima edizione nel 2014, anche nel 2023 la Lunga notte in Alto Adige darà a tutti l’opportunità di vivere da vicino i tesori delle chiese – spirituali, sociali, musicali, culturali, artistici – e conoscere non solo gli edifici ma anche le persone, le diverse confessioni religiose e le differenti forme di culto. Nei centri principali, tra le chiese partecipanti figurano a Bolzano il duomo, la chiesa evangelica, la chiesa del Santo Sepolcro al Calvario, la chiesa San Vigilio al Virgolo, la cappella di sant’Isidoro al Colle; a Merano la parrocchia Santo Spirito; a Bressanone il duomo, la parrocchia S. Michele, la cappella S. Giovanni; a Brunico la chiesa parrocchiale e la chiesa dei Cappuccini. Info: www.bz-bx.net/it/lunganotte.