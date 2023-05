Ecologia integrale: Patriarcato Venezia, concorso per le scuole per futuro sostenibile. Mons. Moraglia, “realismo, rispetto e responsabilità”

“La sfida vera è l’ecologia integrale”, ha dichiarato questa mattina il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, all’auditorium del polo culturale museale M9 di Mestre, alla presentazione del concorso per aprire i ragazzi, attraverso i loro istituti scolastici, all’ecologia integrale ed allargare i loro orizzonti verso nuove progettualità per un futuro sostenibile. La proposta del concorso arriva dal movimento “Laudato si”’ e dalla Pastorale giovanile del Patriarcato di Venezia, in collaborazione con il Dicastero pontificio per il Servizio dello sviluppo umano integrale e con “Economy of Francesco”. Realismo, rispetto e responsabilità, sono le tre parole chiave per guidare l’elaborazione dei progetti dei ragazzi, indicate dal patriarca di Venezia nel suo intervento durante il quale ha spiegato come “di fronte ai problemi umani e agli interessi di tutta la collettività credo che il realismo sia la caratteristica, la prospettiva e l’impostazione più giusta per trovare una convergenza e delle scelte comuni che possano tradursi anche in risultati concreti”. Il presule ha continuato parlando del rispetto: “Mi riferisco al rispetto della vita, dovunque c’è un palpito di vita. E anche per questo mi sembra fondamentale parlare di ‘ecologia integrale’. I nostri ecosistemi – l’atmosfera, gli oceani, le foreste, i bacini fluviali ecc. – devono essere guardati e incrociati con questa idea di rispetto per la vita, laddove c’è ogni minimo palpito di vita, dove c’è il palpito di vita iniziale”. Per ultimo, si è soffermato sulla responsabilità: “È una parola importante – ha osservato – e che dobbiamo assumere già nel momento in cui affrontiamo le prime questioni culturali e sociali della nostra vita perché la responsabilità non ci chiama mai fuori, anche se al momento possiamo fare poco o ci sembra di poter fare poco; quel poco che possiamo fare dobbiamo farlo con quel realismo e quel rispetto di cui dicevo prima”. Il progetto concorso è stato accreditato anche dall’Ufficio scuole della Regione Veneto e pubblicato sul sito Istruzione della Regione Veneto.