Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “La fiducia nella nostra rivoluzione digitale”

(Foto: WeCa)

“La fiducia nella nostra rivoluzione digitale” è il titolo del tutorial WeCa, che è disponibile a partire da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, in lingua inglese e con sottotitoli in italiano, condotto da Jena Espelita, IT manager del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, racconta quanto la tecnologia stia provocando un cambiamento della fiducia, che passa sempre più dalle istituzioni a reti di persone, organizzazioni e macchine intelligenti, in modalità assai diverse da quelle tradizionali.

“La sfida attorno a questo nuovo cambio di fiducia, quindi – viene detto nel tutorial – sta nell’indirizzare il timone verso la giusta direzione. Le tecnologie e le piattaforme che si affidano al potenziale di questa nuova fiducia distribuita sono tutt’altro che infallibili e le questioni che contano davvero sono etiche e morali, non solo tecniche. Dobbiamo riflettere collettivamente e molto su queste questioni, altrimenti la testa, il cuore e l’anima di queste piattaforme e tecnologie non saranno né sociali né civili”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono disponibili in formato podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati alla comunicazione e alle tematiche sociali, economiche e ambientali.

Accanto ai tutorial WeCa, a lunedì alterni, è nato dal 1° maggio 2023 il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le principali piattaforme audible, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.