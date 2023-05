Diocesi: Sassari, in serata presentazione di “Parole come pane. Tutto è connesso: ecologia integrale e novità sociali” con don Bignami e mons. Saba

È in programma per la serata di oggi, mercoledì 31 maggio, a Sassari, la presentazione del libro “Parole come pane. Tutto è connesso: ecologia integrale e novità sociali” (In dialogo) di don Bruno Bignami e Gianni Borsa. L’iniziativa, ospitata dalle 18.30 presso il Centro di alta formazione Padre Manzella, è promossa dalla Fondazione Accademia, Casa di popoli, culture e religioni. Interverranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, e don Bruno Bignami, autore del libro e direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, moderati da Franco Spada, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.