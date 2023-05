Diocesi: Adria-Rovigo, stasera il vescovo conclude il mese di maggio al Tempio civico “la Rotonda

Oggi, mercoledì 31 maggio, memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, le comunità ecclesiali italiane si ritroveranno nei santuari mariani presenti sul territorio diocesano per un momento di preghiera in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. L’invito della Segreteria generale del Sinodo è a predisporre una celebrazione per sensibilizzare il popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale e porlo, insieme ai lavori dell’Assemblea generale dei vescovi, sotto la speciale protezione della Madonna.

Il vescovo di Adria-Rovigo, Pierantonio Pavanello – cogliendo tale opportunità –, concluderà il mese mariano di maggio, stasera, presiedendo la messa presso il Tempio civico Beata Vergine del Soccorso, “la Rotonda” di Rovigo, alle ore 18. La celebrazione sarà preceduta, alle ore 17,45, dalla firma della nuova convenzione tra il Comune di Rovigo e la diocesi di Adria-Rovigo, relativa alla gestione del Tempio della Beata Vergine del Soccorso.