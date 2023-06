Svizzera: Lugano, la Scuola corale della cattedrale lancia “Una voce per la vita!”. Da settembre attività per ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni

“Una voce per la vita!”. Questo il titolo del progetto che la Scuola corale della cattedrale in Lugano, con il patrocinio dell’oratorio di Lugano, della parrocchia della Cattedrale di Lugano, della diocesi di Lugano, avvierà da settembre. Una proposta – viene spiegato – “destinata a ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni di età”. Con cadenza bisettimanale “ci si troverà per cantare tutti insieme, per l’inizio di un viaggio alla scoperta della propria voce che durerà tutta la vita. Oltre al canto in gruppo sono previste lezioni individuali, a piccoli gruppi, esecuzioni, concerti e weekend di studio”.

La Scuola corale della cattedrale di Lugano è attiva da 40 anni sul territorio cantonale. Coro giovanile riconosciuto a livello svizzero e internazionale, è membro ed insegna il metodo musicale della rinomata Royal School of Church Music.