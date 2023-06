Diocesi: San Benedetto del Tronto, venerdì XVI Convegno del Gris su “Fede e Sacramenti: reciprocità nell’economia sacramentale”

Sarà dedicato a “Fede e Sacramenti: reciprocità nell’economia sacramentale” il XVI convegno del Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris) della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto in programma venerdì 2 giugno, alle 16, presso la parrocchia Sacra Famiglia a Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto.

“Il tema trattato, a differenza di quello degli anni passati, non riguarda una delle tante sette o Nuovi movimenti religiosi alternativi, ma – viene spiegato in una nota – un argomento squisitamente cattolico. La motivazione è scaturita dalle molte testimonianze ascoltate dalle persone uscite dai gruppi alternativi alla religione cristiana. Infatti i fuoriusciti dalle sette riferiscono che hanno abbandonato la Chiesa Cattolica in quanto non praticanti e non conoscevano i fondamenti del credo cattolico. Inoltre la causa del proliferare delle sette, psicosette, nuovi movimenti religiosi magici, newagers, medianici è data proprio dal fatto che la nostra fede è debole perché non alimentata dai sacramenti”. “Abbiamo pensato di trattare la reciprocità tra fede e sacramenti – prosegue la nota – ispirandoci al documento della Commissione teologica internazionale ‘La reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale’, approvato da Papa Francesco il 19 dicembre 2019”.

I lavori, moderati da Giancarla Perotti, saranno aperti dai saluti di mons. Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, di mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina e consigliere spirituale nazionale del Gris, di don Francesco Ciabattoni, parroco della Sacra Famiglia, e del diacono Antonio Barra, presidente diocesano del Gris.

Nella prima parte verrà approfondito il “Rapporto fede-sacramenti. Alcuni aspetti fondamentali” con don Gian Luca Pelliccioni, docente alla Scuola di Formazione teologica della diocesi e dottorando in Teologia liturgico-sacramentaria alla Facoltà Teologica Lateranense di Roma. Dopo la testimonianza di una persona che aveva seguito per un po’ di tempo una setta, nella seconda parte, don Lorenzo Bruni, direttore della Scuola di Formazione teologica della diocesi, presenterà “Prassi vecchie e nuove nel solco della tradizione della Chiesa”.