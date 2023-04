Venerdì Santo: Benevento, domani la processione del Cristo Morto nel centro storico

È in programma domani 7 aprile, Venerdì Santo, alle ore 20,30, con partenza dalla cattedrale al corso Garibaldi la processione del Cristo Morto, che attraverserà il centro storico di Benevento. La manifestazione religiosa è organizzata dalla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e coincide quest’anno con il bicentenario dell’arrivo dei religiosi di San Gaspare del Bufalo nel capoluogo sannita.

“I missionari – spiega l’organizzatore, don Mimmo Parlavecchia, parroco di Sant’Anna e di Santa Maria degli Angeli – invitano tutta la popolazione beneventana a vivere questo evento che porta a testimoniare la nostra fede. Ci auguriamo che tutto venga predisposto per il meglio e, come ogni anno, porti ad avvicinare a Cristo il cuore di tanti fedeli”.

“L’inizio della processione – aggiunge il sacerdote – avverrà subito dopo la sacra liturgia dell’ostensione della Croce, in programma alle 19.30 in cattedrale e presieduta dall’arcivescovo Felice Accrocca. Il corteo partirà dunque dal duomo e si snoderà lungo corso Garibaldi, arrivando alla chiesa di Sant’Anna”. Le statue della Madonna Addolorata e del Cristo partiranno nuovamente insieme proprio dalla chiesa di Sant’Anna e saranno trasportate a spalla dai fedeli. Tra le immagini sacre portate in processione anche quella dedicata alla Sacra Sindone, novità introdotta da qualche anno dal parroco. “La processione percorrerà corso Garibaldi, svolterà su viale dei Rettori e arriverà all’Arco di Traiano: davanti al monumento simbolo della città, come nel 2022, ci sarà una preghiera speciale per tutti i fedeli. Successivamente il corteo percorrerà via del Pomerio, via Ennio Goduti e, infine, parte di corso Garibaldi per rientrare a Sant’Anna, dove ci sarà il tradizionale messaggio di auguri dell’arcivescovo Accrocca”, conclude don Parlavecchia. Come ogni anno, a guidare la processione il clero, le comunità religiose, le associazioni di volontariato, i cavalieri del Santo Sepolcro e numerose autorità militari e civili. Ad animare ci sarà la banda musicale “G. Verdi” Città di Montesarchio.