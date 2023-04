Noticum: le democrazie fragili in Africa sul nuovo numero della rivista missionaria digitale

È online il numero di aprile di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, le democrazie fragili in Africa, con un focus sulla situazione in Nigeria dove si sono svolte da poco le elezioni, e in Repubblica Democratica del Congo, dove si svolgeranno a fine anno. Nelle pagine che seguono Cinelà, ovvero quattro film africani nella sezione Viaggiatori & Migranti del Festival di Verona per parlare dei dramma dei migranti oggi. E poi: l’incontro dei missionari italiani che lavorano in Perù; “Santità prima che pace”, una riflessione di padre Christian Carlassare, vescovo di Rumbek, in occasione della Pasqua; “La mia Amazzonia”, intervista con padre Fabio Garbari, trentino, gesuita, missionario da 30 anni in Bolivia; il primo incontro in Honduras della Remam, la rete ecclesiale ecologia mesoamericana; la morte di Eduardo Mendua, indigeno ecuadoregno, ucciso il 26 febbraio scorso. E per chiudere “A Cutro una Pasqua rovesciata”, la riflessione del direttore del Cum don Marco Testa. Noticum di aprile può essere letto e scaricato qui.