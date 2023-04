Diocesi: Fano, martedì 11 aprile la festa di Nostra Signora del Ponte Metauro

Martedì 11 aprile, nella diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, nella parrocchia del Ponte Metauro è in programma la festa di Nostra Signora del Ponte Metauro. Il programma prevede alle ore 7.30 la santa messa celebrata da mons. Antonio Interguglielmi, parroco di S. Maria del Ponte, alle ore 9 celebrata da don Francesco Pierpaoli, vicario per la Pastorale, alle ore 11 da don Giorgio Giovanelli, vicario giudiziale e cancelliere generale, e alle ore 12 celebrata da mons. Alessandro Pierotti (chiesa di Caminate), alle ore 16 celebrata da don Marco Presciutti, vicario generale, e alle ore 18 la santa messa sarà presieduta dal vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola , mons. Armando Trasarti.

Tutte le celebrazioni saranno animate dal coro parrocchiale; la chiesa sarà aperta dalle ore 7 alle ore 21. In programma anche la pesca di beneficenza.