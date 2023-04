Settimana Santa: Museo diocesano Genova, una visita guidata preserale al ciclo dei “Blu” dedicato alla Passione

In occasione della Santa Pasqua, il Museo diocesano di Genova sarà aperto domani e lunedì, in orario preserale, per una visita esclusiva al ciclo “Blu di Genova”. Il ”Blu di Genova” è formato da alcuni teli dipinti con le scene della Passione, in un tessuto considerato l’antenato del jeans. I pannelli sono di proprietà della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria e sono in esposizione permanente al Museo diocesano. La visita partirà con una breve introduzione nel chiostro dei canonici che anticamente era la dimora dei prelati che si occupavano della cattedrale mentre dall’anno 2000 è sede del Museo diocesano. Come spiegano gli organizzatori, i visitatori proseguiranno quindi verso le due sale che ospitano questo suggestivo ed unico ciclo di teli dipinti con le “Storie della Passione di Cristo”. Le guide del museo ne racconteranno la genesi, la storia e l’affascinante legame con il colore “blu”, la sua difficoltà nell’uso della tintura della stoffa e la preziosità di questo colore che, in molti dipinti, veniva ottenuto ottenuto con i lapislazzuli. Verrà inoltre illustrato il significato simbolico e religioso dei pannelli. Infine verrà spiegato il legame tra questi antichi teli e il moderno blue jeans, quello che ognuno di noi indossa. Come spiegano gli organizzatori ,“è una storia che rappresenta il passato dei genovesi”. Le visite “Mezz’ora nel Blu” si effettueranno quindi oggi, giovedì 6, e lunedì 10 aprile alle ore 18. La biglietteria sarà aperta dalle 17,30. Per la prenotazione è anche possibile scrivere a info@museodiocesanogenova.it.