Diocesi: Imola, al via l’asta di beneficenza per sostenere l’Istituto Santa Teresa e le missioni

Soldati, Gottarelli, Bertozzi & Casoni, Montevecchi, Greco, Sartelli, Biancini. Nomi (anzi, cognomi) che per gli appassionati d’arte e per gli imolesi sono ben noti. Un motivo in più per non perdersi l’asta di beneficenza che si terrà il 15 aprile per raccogliere fondi a sostegno delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù di Imola e delle missioni che l’Istituto ha in Brasile, Kenya, Messico e Tanzania.

I 129 lotti, offerti generosamente all’asta di beneficenza da persone di Imola e delle zone limitrofe, da antiquari, galleristi, collezionisti e dagli stessi artisti che li hanno realizzati, sono visibili fino al 14 aprile (giorni festivi esclusi) presso l’Istituto Santa Teresa, in via Emilia 233 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19).

Non solo le opere degli artisti elencati all’inizio dell’articolo, tra i lotti anche tre biciclette da corsa d’epoca, dei vasi di ceramica e di vetro, una scacchiera di cristallo, degli oggetti in argento, una scrivania antica e molto altro.

Susciterà grande interesse l’opera messa a disposizione dai rinomati scultori imolesi Bertozzi&Casoni, che sarà presentata solo il giorno dell’asta che si terrà sabato 15 aprile dalle 10 alle 13 a palazzo Sersanti, in piazza Matteotti 8 a Imola, durante la quale gli oggetti saranno mostrati in videoproiezione. Al termine della manifestazione, i lotti acquistati potranno essere ritirati presso l’Istituto, in via Emilia 233, dove tutti i partecipanti saranno invitati a un rinfresco conclusivo.

Il difficile e lungo periodo del Covid, che ha duramente colpito l’Istituto con la perdita di tante consorelle, e l’aumento dei costi per l’energia elettrica e il riscaldamento hanno reso ancora più impellente la necessità di aiuti. La speranza quindi è di poter contribuire, con i proventi di questa asta benefica, alla realizzazione di impianti fotovoltaici sia in Italia che presso alcune missioni.

Oltre a vedere le opere presso l’Istituto, è possibile consultare il catalogo on line sul sito dell’AIM, l’Associazione interparrocchiale missionaria Croce Coperta, www.aimimola.it e sui suoi profili social Facebook e Instagram.