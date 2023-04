Consiglio d’Europa: rapporto su sentenze Corte diritti dell’uomo. “Ucraina, progressi significativi nell’esecuzione delle sentenze”

Durante il 2022 “l’Ucraina ha compiuto progressi significativi nell’esecuzione delle sentenze, oltre alla ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla violenza contro le donne in circostanze estremamente difficili”. È quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sull’esecuzione delle sentenze della Cedu, pubblicato oggi. L’anno scorso un numero record di contributi da parte delle organizzazioni della società civile e delle istituzioni nazionali per i diritti umani (Nhri) è stato presentato al Comitato dei ministri per l’attuazione di sentenze. Ma i contributi degli Nhri restano sempre pochi. L’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo dovrebbe essere un tema importante del Vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa, che si terrà a Reykjavik il 16 e 17 maggio 2023.