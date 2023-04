Papa Francesco: arrivato a Casal del Marmo per la Messa in Coena Domini

Papa Francesco è arrivato all’Istituto penale minorile di Casal Del Marmo, per presiedere e celebrare la Messa in Coena Domini, con il rito della lavanda dei piedi. In carrozzella, ha raggiunto l’altare della cappella del penitenziario accompagnato dal suono delle chitarre e dai canti. E’ il secondo impegno pubblico del Santo Padre per il Giovedì Santo, dopo la Messa del crisma di questa mattina nella basilica di San Pietro. Il Papa torna all’Istituto penale minorile di Casal del Marmo per la seconda volta, dopo aver presieduto nello stesso luogo la Messa in Cena Domini dieci anni fa, il 28 marzo 2013, appena due settimane dopo la sua elezione al soglio di Pietro.