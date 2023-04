Terremoto L’Aquila 2009: Meloni, “tragedia che toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani, onoriamo la memoria delle 309 vite spezzate”

“Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani, che dimostrarono solidarietà e vicinanza. Onoriamo la memoria delle 309 vite spezzate e ci stringiamo ai loro cari”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un tweet pubblicato nel 14° anniversario del terremoto che colpì L’Aquila. “L’impegno per questo forte e orgoglioso territorio non è terminato – ha aggiunto il premier – e il Governo lavora per accompagnare e sostenere la ricostruzione. C’è ancora molto da fare, ma abbiamo la possibilità di far risorgere L’Aquila e i Comuni del cratere e renderli ancor più belli e fieri di prima”.

