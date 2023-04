Gmg Lisbona 2023: Fondazione Santander Portogallo, contributi economici per 200 giovani volontari

La Fondazione della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di Lisbona 2023 e la Fondazione Santander Portogallo hanno stretto un accordo per offrire 200 contributi economici a sostegno dei volontari che parteciperanno alla preparazione dell’evento papale. Ogni sovvenzione, si apprende dalla Fondazione, sarà assegnata per un importo di 750 euro e sosterrà coloro che desiderano partecipare come volontari all’organizzazione e alla preparazione della Gmg di Lisbona 2023, tra il 15 maggio e il 14 agosto. Le candidature sono aperte fino al prossimo 30 aprile e dovranno essere presentate attraverso la piattaforma di Santander (https://app.becas-santander.com/en/program/bolsas-fundacao-santander-jmj-lisboa-2023).I contributi economici hanno lo scopo di aiutare i volontari a sostenere le spese di trasporto, alimentazione e tutte quelle che si presenteranno nel corso dei prossimi tre mesi di lavoro nell’organizzazione della Giornata, offrendo loro un’esperienza unica per sviluppare le proprie competenze professionali. I candidati devono avere almeno 18 anni, conoscere bene una delle cinque lingue ufficiali della Gmg di Lisbona di 2023 (portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano) e devono essere disponibili per otto ore al giorno, tra il 15 maggio e il 14 agosto, compreso il periodo di svolgimento della Giornata. I candidati potranno scegliere una delle seguenti aree di lavoro: accoglienza e volontariato, nel supporto ai pellegrini e nella gestione del sito; comunicazione, design, relazioni con la stampa o creazione di contenuti; finanza, logistica, gestione degli spazi, montaggio e manutenzione delle strutture, pastorale e direzione artistica del Festival dei Giovani. Delle borse di studio che verranno attribuite, il 90% sarà destinato a cittadini portoghesi e il 10% a candidati stranieri. Per Inês Oom de Sousa, presidente della Fondazione Santander Portogallo, queste borse di studio “aiuteranno i volontari a vivere un’esperienza unica, sicuramente indimenticabile, conoscendo a fondo l’organizzazione di uno dei più grandi eventi del mondo ed entrando in contatto con persone provenienti dai Paesi e dalle culture più diverse”.