Diocesi: Albenga, l’8 aprile riapre la sede di Pieve di Teco del Museo diocesano

Sabato 8 aprile riaprirà alle visite il Museo diocesano sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, che fa il paio con la riapertura degli scorsi giorni del Museo diocesano di Albenga, con il rinnovato allestimento e la mostra temporanea “In Coena Domini” (31 marzo – 1 ottobre 2023) che vede esposto e musealizzato il Cenacolo di Villa Guardia. La sezione distaccata del museo offre una galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui, per esempio, la statua lignea di Antonio Maria Maragliano e l’ultima cena di Domenico Piola. Il museo offre un servizio di audioguide e seguirà i seguenti orari: Albenga, chiuso domenica 9 aprile (Pasqua), aperto lunedì 10 aprile – tutti i giorni 9,30-13/14,30-18,30 – Chiuso il lunedì; Pieve di Teco, aperto sabato 8 aprile (chiuso a Pasqua e Pasquetta) – aperto solo sabato e domenica 9,30-13 / 14,30-18,30. I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria del Museo diocesano, allo Iat di Albenga o chiamando il numero +39 3478085811. È possibile prenotare la visita al museo inviando una mail a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it. Per i gruppi di più di 10 persone è possibile prenotare una visita anche in settimana, previa mail a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it.