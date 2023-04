Serbia: Belgrado, pranzo con i poveri organizzato da parrocchia “Cristo Re” e Caritas. Presente l’arcivescovo Nemet

(Foto Diocesi di Belgrado)

In occasione della Pasqua, nel salone della parrocchia Cristo Re di Belgrado si è svolto un pranzo per i poveri. Per la prima volta all’evento ha partecipato l’arcivescovo di Belgrado, mons. Ladislav Nemet. Il pranzo è stato organizzato dalla Caritas parrocchiale di Belgrado insieme al parroco della parrocchia di Cristo Re don Alexandar Kovacevic. Si tratta di una tradizione organizzata dalla Caritas e dalla parrocchia di Cristo Re prima delle grandi festività, come segno della vicinanza particolare della Chiesa cattolica alle persone indigenti. In questa occasione, sono stati distribuiti anche pacchi di prodotti alimentari e kit igienici come parte della campagna quaresimale “Voi stessi date loro da mangiare”.