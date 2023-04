Inflazione: Bordignon (Forum famiglie), “aumento prezzi al consumo è continuo stillicidio”

“L’aumento dei prezzi al consumo certificato da Istat in questi giorni, è un continuo stillicidio, cui ha fatto fronte, nell’ultimo trimestre, solo una lieve crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%). Il potere di acquisto delle famiglie, nello stesso periodo è calato del 3,7%. Così le famiglie italiane si ritrovano ad essere dei funamboli. Malgrado tutto cercano di camminare su un filo esposte ad ogni vento alla ricerca di un sempre nuovo equilibrio. A quando la messa in sicurezza?” si chiede Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari. “La cosa ancor più grave – commenta – è che in questo quadro aumentano per le famiglie i cosiddetti costi obbligati – quelli che riguardano casa, trasporti, alimentazione – con un incremento calcolato intorno al 16,6%. Questo significa che ci sono meno risorse, oltre che per le spese voluttuarie, per il risparmio, la cura della salute, le attività sportive ed educative dei figli”. “È necessario, da subito, rendere il sottile filo su cui crescono le famiglie una piattaforma più sicura. Per questo proponiamo che si intervenga con il potenziamento dell’assegno unico fino ai 200 euro tedeschi e una riforma fiscale giusta verso le famiglie”, conclude.