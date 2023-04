Venerdì Santo: A Sua immagine, domani puntata speciale dal carcere di Regina Coeli

“Perché non io?”. E’ questo il titolo dello speciale del Venerdì Santo di “A Sua Immagine”, in onda domani su Raiuno, dalle 14.05. Quest’anno l’ambientazione scelta è quella di un luogo di dolore per eccellenza: un carcere, nello specifico quello di Regina Coeli di Roma. Una location davvero particolare per affrontare tante problematiche legate a questo mondo e a chi lo vive quotidianamente: non solo i detenuti, ma i poliziotti penitenziari, i cappellani, gli educatori (i cosiddetti funzionari giuridico-pedagogici), i magistrati di sorveglianza, i volontari e in qualche modo anche i parenti delle vittime; a ciascuno di essi sarà accoppiata una vicenda umana con un protagonista, e anche un particolare personaggio evangelico della Passione, da Barabba alle “Tre Marie”, da Nicodemo a Giuseppe d’Arimatea.

Con Lorena Bianchetti tanti ospiti e tante storie di sofferenza e di riscatto, di fatica e di speranza; esperienze personali che porteranno alla luce anche tante problematiche di questo presente, come il sovraffollamento e suicidi nelle carceri, i problemi delle madri detenute e dei loro bambini, le rinascite esistenziali da costruire nelle carceri minorili, le grandi opportunità offerte dalla Giustizia Riparativa. “Sono i chiaroscuri di un mondo particolarmente caro a Papa Francesco, che proprio in un carcere minorile, quello di Casal Del Marmo, in una delle sue primissime uscite pubbliche del suo pontificato, pronunciò proprio la frase che abbiamo scelto come titolo di questo Speciale”, si legge in una nota di presentazione della trasmissione.