Pasqua ebraica: Ordinariato militare Italia, auguri a tutti i militari di religione ebraica

In occasione della festa di Pesach, iniziata ieri pomeriggio, l’Ordinario Militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, e tutti i cappellani militari rivolgono “il più cordiale augurio di pace a tutti i militari di religione ebraica”. “La memoria della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, per mezzo del braccio potente del Signore- si legge nel testo di auguri – ispiri pensieri di misericordia, riconciliazione e vicinanza a tutti coloro che sono oppressi dal peso delle nuove schiavitù. Un augurio di Buona Pasqua a tutti! Chag Pesach Sameach!”.