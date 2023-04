Terremoto L’Aquila 2009: La Russa, “dolore ancora vivo”. “Fondamentale portare avanti politiche di prevenzione sismica”

“A quattordici anni da quella terribile notte, è ancora vivo in noi il dolore per le 309 vittime del terremoto a L’Aquila. L’intera Nazione oggi si stringe attorno alla città e ai familiari di chi non c’è più”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del 14° anniversario del terremoto che colpì L’Aquila. “Quella tragedia – ha aggiunto la seconda dello Stato – ci ricorda quanto sia fondamentale portare avanti politiche di prevenzione sismica per rendere sicuri quei luoghi vulnerabili del nostro vivere quotidiano, città, paesi, borghi, garantendo ai cittadini il diritto ad una vita serena. È un impegno che deve riguardare l’intera comunità nazionale, senza distinzioni istituzionali e politiche, affinché nessuno sia più costretto a piangere l’ingiusta scomparsa di una persona cara”.