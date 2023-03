Unione europea: 50 milioni di euro in aiuti umanitari per la regione dell’Africa australe e dell’Oceano Indiano

La Commissione europea annuncia oggi lo stanziamento di 50 milioni di euro in aiuti umanitari per la regione dell’Africa australe e dell’Oceano Indiano per affrontare l’insicurezza alimentare e la malnutrizione, migliorare l’accesso ai servizi di base e la preparazione alle catastrofi e a promuovere l’istruzione. Lo comunica l’esecutivo europeo in una nota.

Dei 50 milioni di euro stanziati, 13,3 milioni sono destinati al Madagascar, 25 milioni al Mozambico, 7,4 milioni allo Zimbabwe e 4,3 milioni al Lesotho, al Malawi e a progetti regionali. Durante la sua visita, il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, dovrebbe incontrare il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, i governatori delle regioni di Vatovavy e Fitovinany e i direttori dell’Ufficio nazionale per la gestione delle crisi. Il commissario incontrerà anche i partner umanitari e il fondatore dell’Associazione umanitaria Akamasoa, Pedro Pablo Opeka, visitando le regioni recentemente colpite dal ciclone tropicale Freddy. Il mese scorso, l’Ue ha fornito 100mila euro di aiuti umanitari d’emergenza per le persone più colpite dal ciclone tropicale Freddy, che ha causato una frana sulla costa orientale dell’isola il 21 febbraio 2023. Quest’anno è in corso una nuova operazione di sostegno aereo, da 1,2 milioni di euro, per raggiungere con gli aiuti umanitari le comunità colpite da inondazioni e cicloni.