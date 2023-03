Sanità: Casa Sollievo della Sofferenza, aumento prestazioni ai cittadini per 18,99 milioni di euro, investimenti per 31,81. No licenziamenti né esternalizzazione servizi

Foto Casa Sollievo della Sofferenza

Un aumento delle prestazioni nei confronti dei cittadini per abbattimento delle liste di attesa (radiologia, visite specialistiche, laboratorio, ecc.) e per le cosiddette “attività salvavita” come radioterapia, medicina nucleare e dialisi per complessivi 18,99 milioni di euro; la previsione di investimenti per tecnologie sanitarie, tra cui l’acceleratore lineare di ultima generazione e con intelligenza artificiale (da solo vale 4,50 milioni di euro) per un totale di 31,81 milioni; nessun licenziamento ma esclusivamente un utilizzo “intelligente” del turn over tra pensionamenti e nuove assunzioni; nessuna esternalizzazione di servizi rispetto alla situazione. Questi, in estrema sintesi, i punti fondamentali del Piano strategico 2023-2025 varato dal Consiglio di amministrazione di Casa Sollievo della Sofferenza, a pochi giorni dall’accordo siglato presso l’Assessorato alla sanità della Regione Puglia (23 febbraio), che ha previsto tra l’altro ulteriori risorse per l’abbattimento delle liste d’attesa e la revisione del sistema dei tetti alle prestazioni per radioterapia, medicina nucleare e dialisi.

La riduzione del personale avverrà in modo del tutto naturale e graduale, grazie ai pensionamenti in programma nel corso dei prossimi anni che garantiranno una riduzione notevole dei costi (4,8 milioni nel 2023, 5,8 nel 2024 e 6,1 nel 2025) ed alla contemporanea assunzione, laddove necessaria, di nuovi profili. Fondamentali le politiche che porteranno a ridurre del 25-30% i giorni di degenza medi di ricovero e permetteranno, di conseguenza, di aumentare il tasso di occupazione dei posti letto passando dall’attuale 70% al 90%.

“Il Piano strategico – ha detto Gino Gumirato, da dicembre 2022 direttore generale dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza – rappresenta un percorso impegnativo per tutti gli operatori” che “contribuiranno con tutte le loro competenze e la loro professionalità a rendere l’Ospedale di San Pio più efficiente, produttivo ed ancora più vicino ai bisogni della popolazione”. “Per il quarto anno consecutivo – ha sottolineato – la rivista americana Newsweek, in collaborazione con Statista Inc, società internazionale leader nella raccolta e nell’elaborazione dati, ha nuovamente assegnato all’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza la prima posizione nel Meridione di Italia nell’annuale classifica ‘Best Hospitals 2023’”.