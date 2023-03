L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori celebrerà domani, venerdì 10 marzo alle 13.30 nella chiesa di San Carlo (via dei Calzaiuoli), una messa per pregare per le vittime della guerra in Ucraina e per invocare la pace in questo Paese, così come avverrà in tutte le diocesi in Italia su proposta del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, a cui ha aderito la Conferenza Episcopale Italiana.