Crisi energetica: Simson (Commissaria Ue per l’Energia), “diminuite del 2,5% le emissioni di carbonio in Europa”

“L’anno scorso le emissioni di carbonio in Europa sono diminuite del 2,5%. Il raggiungimento di questo risultato è stato uno sforzo congiunto, il Parlamento europeo è un alleato importante nel nostro lavoro, che non è ancora finito” . Lo ha detto la commissaria Ue per l’Energia, Kadri Simson, intervenendo alla riunione della commissione Industria del Parlamento europeo a Bruxelles sulla situazione energetica, a un anno dalla pubblicazione della prima comunicazione REPowerEU (8 marzo 2022). “Voglio anche riconoscere i milioni di europei che hanno dimostrato solidarietà e unità modificando il loro stile di vita quando l’Europa è stata colpita dalla più grave crisi energetica degli ultimi decenni”, ha aggiunto. La commissaria ha spiegato, poi, che a seguito dell’aggressione russa all’’Ucraina “un anno fa la Commissione ha presentato il piano REPowerEU per porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare le nostre fonti. Da allora abbiamo eliminato il carbone e il petrolio e ridotto drasticamente le importazioni di gas, pur mantenendo gli impegni assunti nell’ambito del Green Deal europeo” .