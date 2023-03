Cultura: Roma, una mostra sulla vita di San Giovanni Calabria, a 150 anni dalla sua nascita

Una mostra che ripercorre le tappe più significative della vita di San Giovanni Calabria, a 150 anni dalla sua nascita, attraverso preziosi documenti fotografici d’archivio concessi dall’Opera don Calabria di Verona e che si terrà presso la Galleria Arte Poli a Roma dal 24 marzo al 21 aprile 2023. “Un vero e proprio racconto che pone al centro il carisma di San Giovanni Calabria – si legge nella nota di presentazione -; quel talento che gli ha consentito di ravvivare nel mondo la fede e la fiducia in Dio, Padre di tutti gli uomini. In una continua ricerca del Regno di Dio predicò l’abbandono totale nella Sua Divina Provvidenza: con gesti e parole, esempi e prediche, insegnò a prendersi cura delle creature più amate dal Signore, quelle afflitte dalla povertà, dalla malattia e troppo spesso abbandonate al loro destino”. Un’occasione unica “per avvicinarsi ad una personalità straordinaria, la cui missione prosegue ancor oggi con l’Opera nata per sua volontà nel 1907 a favore di piccoli orfani e con le due Congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza presenti in 5 continenti. Sempre ricordando l’urgenza, nella società attuale, di ritornare all’era di Gesù, trasformandosi in altrettanti Cristi e Vangeli viventi. Durante la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà venerdì 24 marzo, sarà presentato anche il ritratto del santo realizzato dal maestro Albano Poli, che fu giovanissimo allievo di don Calabria, del quale ha anco oggi un ricordo vivido per via del profondo sentimento di ammirazione e gratitudine. Il quadro si inserisce anche all’interno di un’altra importante iniziativa organizzata dall’Opera Don Calabria: una mostra itinerante intitolata “Terra e Sangue” in cui reliquie del Santo e copia del ritratto faranno il giro del mondo toccando tutti i territori dove la Famiglia Calabriana è presente.