Ucraina: Torino e Susa, domani mons. Repole presiederà nella cattedrale di S. Giovanni Battista una messa per la pace

Accogliendo l’invito del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa al quale ha aderito la Conferenza episcopale italiana, venerdì 10 marzo mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà alle 18 nella cattedrale di S. Giovanni Battista una celebrazione eucaristica per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace.

“Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla celebrazione o a unirsi in preghiera”, si legge in una nota nella quale si ricorda che per le celebrazioni eucaristiche o altri momenti di preghiera che il 10 marzo si terranno nelle parrocchie o in altre chiese si può utilizzare lo schema per la Preghiera dei fedeli predisposto dall’Ufficio Liturgico nazionale della Cei.