Ucraina: diocesi Padova, domani messa con il vescovo Cipolla per pregare per la pace

Uniti per pregare per le vittime della guerra in Ucraina e per invocare la pace in questo Paese domani, venerdì 10 marzo: anche la Chiesa padovana, insieme a tutte le altre diocesi italiane, invita le parrocchie a celebrare una santa messa con questa intenzione nello stesso giorno, rispondendo a un appello-iniziativa del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), a cui ha aderito la Conferenza episcopale italiana. L’appuntamento per la città è alle 19 nella chiesa di San Francesco (via San Francesco) con la celebrazione presieduta dal vescovo Claudio Cipolla.