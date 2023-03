Università: Cei, da domani ad Assisi l’Incontro nazionale degli studenti e dei ricercatori. Diaco, “occasione di fraternità e di dialogo nel contesto del cammino sinodale”

Gli anni dell’università sono un tempo importante per la vita degli studenti. In questo contesto si colloca l’Incontro nazionale degli studenti e dei ricercatori universitari che l’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università e l’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei promuovono da domani venerdì 10 a domenica 12 marzo ad Assisi, sul tema “Dove lo Spirito è di casa”.

“L’Incontro nazionale degli studenti e dei ricercatori universitari si colloca nel contesto del Cammino sinodale e in particolare del ‘cantiere della strada e del villaggio’, che invita a mettersi in ascolto, fra gli altri, anche del mondo della cultura, dell’educazione e della ricerca”, spiega Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università. “L’appuntamento, dunque, vuole essere un’occasione di fraternità e di dialogo, in cui ascoltare la Parola, la vita, le persone. La parola chiave dei tre giorni di incontro sarà anche ‘discernimento’. I giovani, infatti, saranno invitati a riconoscere ‘dove lo Spirito è di casa’, a partire dalla propria esperienza personale e dai luoghi che frequentano, per domandarsi – come chiede anche Papa Francesco – non solo ‘chi sono io?’ ma anche: ‘Per chi sono io?’. Gli anni dell’università, infatti, sono un tempo decisivo, fatto di incontri, esperienze, responsabilità, scelte. Un tempo in cui prende forma la vocazione personale, l’orientamento di fondo della propria vita”, sottolinea Diaco.

L’Incontro, che si terrà all’Hotel Domus Pacis, venerdì 10 marzo, dopo la preghiera iniziale, sarà introdotto da don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale delle vocazioni, e da Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per l’educazione, la scuola e l’università. Seguirà il saluto di mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale della Cei per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Sarà poi la volta della riflessione biblica a cura di don Paolo Rocca della Pontificia Università Gregoriana. Successivamente sono previsti i tavoli di confronto e, dopo la cena, un dialogo con Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e Flavia Marcacci, docente di storia del pensiero scientifico presso la Pontificia Università Lateranense. Alle 22,30 la giornata si concluderà con la preghiera notturna nella basilica di S. Maria degli Angeli.

Sabato 11 marzo alle 8 la messa. Alle ore 9 un incontro intitolato “Illumina le tenebre del cuore mio. Dammi sapienza e conoscenza”, con interventi di Luigino Bruni, economista e saggista, docente all’Università Lumsa, e di don Emilio Scarpellini, cappellano del Centro pastorale

“C.M. Martini” nell’Università di Milano-Bicocca. Seguiranno tavoli di confronto. Nel pomeriggio alle ore 15 pellegrinaggio da S. Maria degli

Angeli ad Assisi. Durante il cammino, soste e testimonianze presso il Seminario umbro, il santuario della Spogliazione, la basilica di Santa

Chiara. Sono previsti gli interventi di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, e suor Cristiana Dobner, monaca carmelitana. Il pellegrinaggio si concluderà alla basilica di San Francesco. Seguiranno una cena presso il Sacro Convento e una veglia di preghiera nella basilica di San Francesco.

Domenica 12 marzo, a partire dalle 9, ci saranno un’introduzione, tavoli di confronto e un incontro con mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei. Alle 11,30 la messa nella basilica di S. Maria degli Angeli.