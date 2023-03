10° anniversario Papa Francesco: Gruppo editoriale San Paolo, borse di studio per giovani congolesi per contribuire allo sviluppo del Paese

“Si devono sostenere i giovani, perché studino e vadano avanti. Sono una delle ricchezze di questo paese”. A fronte dell’appello lanciato da papa Francesco durante il viaggio in Congo nel febbraio scorso, il Gruppo Editoriale San Paolo ha risposto promuovendo il progetto di solidarietà dell’Associazione don Zilli: intitolare a Papa Francesco, per il suo decennale di pontificato, una raccolta fondi per l’istituzione di borse di studio a favore degli studenti, seminaristi e laici, della Facoltà di comunicazione dell’Università Saint Augustin di Kinshasa. Uno speciale “regalo” a Papa Francesco per i suoi dieci anni di pontificato attraverso un’opera di solidarietà.

La formazione di classi dirigenti nuove è una sfida che accomuna molti Paesi dell’Africa ed è in questo contesto che si inserisce l’iniziativa. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo del Paese, sempre più in difficoltà, formando i giovani nel campo della comunicazione, per combattere l’ignoranza, diffondere buone pratiche di igiene e salute, difendere la democrazia, contrastare la propaganda e le fake news.

“Papa Francesco nel suo ultimo viaggio in Africa ci ha esortato a sostenere le nuove generazioni, le intelligenze più vivide e motivate a vivere nei valori cristiani. – commenta don Antonio Rizzolo, direttore generale dell’apostolato paolino – Ci siamo sentiti subito coinvolti e abbiamo deciso di promuovere questa importante iniziativa che educa a una comunicazione capace di mettere l’umanità al centro e, allo stesso tempo, sostiene molti studenti nel loro cammino verso il futuro in un territorio che è sorriso e speranza per il mondo.”

La Facoltà di Comunicazione dell’Università Saint Augustin venne attivata nel 2018 ed è stata realizzata dai Paolini in un reparto dismesso della vecchia tipografia, ristrutturato con il contributo dei fondi dell’8 per mille della Chiesa italiana. Nelle aule si imparano le tecniche di comunicazione e il lavoro in radio, giornali e internet.

Per sostenere il futuro di questi ragazzi e supportare l’iniziativa si può andare sul sito www.donaperilfuturo.it.