In occasione del 10° anniversario del Pontificato del Papa Francesco, l’ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan) organizza martedì 14 marzo, alle ore 12:30, presso la sede della missione diplomatica in via della Conciliazione 4/D, l’inaugurazione della mostra “Cinque pani e due pesci”, alla presenza dell’ambasciatore Matthew S.M. Lee, insieme all’artista Tseng Ying-tung (fondatore del Museo d’Arte Asir) e una delegazione di autorità della Santa Sede.