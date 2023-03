Il vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Francesco Milito, ha già adottato i provvedimenti previsti in questi casi dal Codice di Diritto Canonico nei confronti di don Giovanni Madafferi, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Castellace, tra le persone finite ai domiciliari nell’ambito dell’operazione “Hybris”. Lo comunica la diocesi in una nota in cui esprime “rammarico per l’accaduto e confida nell’operato della magistratura”.