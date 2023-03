Ucraina: Borrell (Ue), “aumentato il rischio di un incidente nucleare a Zaporizhzhia”

“Il rischio di un incidente nucleare è aumentato molto nelle ultime ore. La centrale nucleare di Zaporizhzhia deve fare affidamento su generatori diesel per il raffreddamento dei reattori”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell, alla stampa a margine del Consiglio informale degli Affari esteri Ue a Stoccolma. “Nella notte, e durante il nostro incontro, la Russia ha lanciato più di 80 razzi e droni. Un altro attacco massiccio durante la notte in tutto il Paese, che ha ucciso civili innocenti e causato gravi danni. Tra questi danni c’è l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nuovamente scollegata dalla rete elettrica ucraina, aumentando notevolmente il rischio di un incidente nucleare”, ha aggiunto. Borrell ha ribadito che “Zaporizhzhia è la più grande centrale nucleare d’Europa e la Russia sta mettendo in pericolo l’intero continente europeo, Russia compresa”. L’Ue sostiene la missione di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica nella zona e la richiesta dell’Agenzia di creare una zona di sicurezza nucleare intorno alla centrale. L’obiettivo della Russia “è terrorizzare il popolo ucraino. Questo dimostra che la Russia non è interessata alla pace” ha aggiunto. Ieri al Consiglio informale della Difesa “abbiamo discusso del sostegno militare” e oggi, con i ministri dello Sviluppo, “si è discusso della ricostruzione dell’Ucraina”. “Dobbiamo difendere l’Ucraina per evitare la distruzione e sostenere l’Ucraina per la ricostruzione. Dobbiamo inviare generatori per produrre elettricità e missili antiaerei” conclude.