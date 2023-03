Diocesi: Brescia, nel pomeriggio convegno su “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore”

È in programma per il pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, a Brescia, il convegno “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore”. L’iniziativa, ospitata dalle 15 alle 18 nell’aula magna del Centro pastorale Paolo VI, è rivolta a sacerdoti, membri dei Consigli pastorali affari economici, collaboratori nelle attività amministrative degli enti ecclesiastici, iscritti all’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, per i quali l’evento è valido ai fini della formazione professionale continua.

I lavori saranno aperti con i saluti di mons. Gaetano Fontana, vicario generale della diocesi di Brescia, e di Severino Gritti, presidente dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia. Dopo l’introduzione di Elisabetta Migliorati, coordinatrice della Commissione enti non commerciali-Terzo settore, sono previsti tre interventi: don Giuseppe Mensi, vicario episcopale per l’Amministrazione della diocesi di Brescia, approfondirà il tema “L’ente ecclesiastico nella normativa civilistica e canonica”; Patrizia Clementi, dell’Avvocatura della Curia arcivescovile di Milano, si soffermerà su “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore”; di “Regolamenti del ramo Ets e Is e iscrizione al Runts” parlerà Andrea Perrone, Ordinario di Diritto commerciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del settimanale diocesano “La Voce del Popolo”.