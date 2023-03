Diocesi: Acireale, per i 150 nel pomeriggio s’inaugura una mostra al museo diocesano

La diocesi di Acireale, il Museo diocesano, l’associazione Cento Campanili, il Parco culturale ecclesiale e la basilica cattedrale in occasione dei 150 anni di vita ecclesiale della diocesi di Acireale, celebrati il 3 giugno scorso, propongono la mostra partecipata nei locali del Museo diocesano (Via Genuardi 16 Acireale). L’inaugurazione avverrà oggi, giovedì 9 marzo, alle 18, alla presenza di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

La mostra intitolata “La diocesi di Acireale: 150 anni di vita ecclesiale, una storia da raccontare” ha la peculiarità di arricchirsi e completarsi con i contributi prodotti da gruppi o singoli che raccontano tradizioni, devozioni, ricordi legati al proprio territorio e alla propria comunità. “Celebrare centocinquant’anni di vita ecclesiale diocesana – ha dichiarato mons. Giovanni Mammino, direttore del Museo diocesano – significa condividere le piccole storie personali e comunitarie che intrecciandosi con gli eventi della storia fanno nascere opere d’arte, preghiere, inni, devozioni e tradizioni”. In chiusura dell’anno giubilare diocesano quest’iniziativa “vuole essere – così si è espressa Maria Rosa Licciardello, presidente dell’associazione Cento Campanili – un momento di comunione, condivisione e crescita”. La mostra sarà fruibile da marzo a maggio: venerdì dalle 15.30 alle 20; sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.