Sanità: firmato contratto per piattaforma nazionale telemedicina. Ministro Schillaci, “utile per superare disuguaglianze tra aree territoriali”

E’ stato firmato alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, il contratto tra Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa. per l’affidamento in concessione della “Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di telemedicina Pnr” – Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 “Telemedicina” per un valore di 250 milioni di euro.

“Un altro importante tassello, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha detto Schillaci spiegando che la piattaforma nazionale di telemedicina “ci permetterà di vincere la sfida per il superamento delle diseguaglianze nell’offerta delle prestazioni e dell’assistenza tra le diverse aree territoriali. Grazie alla piattaforma i professionisti sanitari potranno disporre di nuovi strumenti validati per operare efficacemente in ogni processo individuale e multi-disciplinare e allo stesso tempo verrà anche migliorata l’accessibilità dei pazienti alle cure e alle prestazioni. Saremo quindi in grado, grazie alla telemedicina, di dare risposte tempestive e di qualità alla domanda di servizi sanitari sul territorio”. Questo si tradurrà in “un significativo alleggerimento” della pressione su ospedali e Pronto Soccorso “spesso oberati da richieste inappropriate”. L’accordo sottoscritto – ha concluso il ministro – “pone l’Italia all’avanguardia rispetto alle altre nazioni europee nell’utilizzo dei fondi del Pnrr in ambito sanitario e apre una fase nuova nella prospettiva di ammodernamento e razionalizzazione del nostro Ssn”.